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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"

Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"Мужские и женские прически, поражающие своей нелепостью.

Эти смешные и странные прически сделать осмелится не каждый, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Мы не знаем, о чем и чем думали герои нашей подборки, когда решались на эту стрижку...Наверное, это был их самый глупый поступок в жизни. Вы только посмотрите, что вышло!

Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
Смешные фотографии из серии "Суровый парикмахер"
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 Теги: юмор, приколы

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Сегодня, 12:17 » Автор: Ирина Шевченко
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