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Раздел: Курьезы  
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Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказмаЧитайте шутки и заряжайтесь позитивом.

Юмор бывает разным - профессиональным, чёрным, добрым и даже странным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.

В нашем обзоре собраны открытки, которые оценят в первую очередь поклонники странного юмора.

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Уж очень неоднозначны на первый взгляд эти шутки.

Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
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 Теги: юмор, анекдоты

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Сегодня, 14:26 » Автор: Ирина Шевченко
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Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Читайте шутки и заряжайтесь позитивом.

Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Читайте шутки и заряжайтесь позитивом.

Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Читайте шутки и заряжайтесь позитивом.

Пять минут хохота: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Пять минут хохота: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Читайте шутки и заряжайтесь позитивом.

Пять минут хохота: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Пять минут хохота: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Читайте шутки и заряжайтесь позитивом.

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