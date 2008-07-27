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Раздел: Курьезы  
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Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"

Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"Неудачный день в смешных фотографиях.

В прошлом, становясь случайными свидетелями забавных ситуаций, мы сожалели о том, что не можем поделиться увиденным со своими друзьями.

А сейчас практически каждый имеет возможность сделать снимок с помощью смартфона/телефона, ведь он всегда под рукой, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на novosti-n.

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И что особенно радует, ваши “веселые картинки” теперь могут удивлять и забавлять всех “гуляющих” по просторам интернета.

Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"
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 Теги: приколы, курьезы

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Сегодня, 15:37 » Автор: Ирина Шевченко
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Смешные фотографии из серии Смешные фотографии из серии "Когда что-то пошло не так"

Неудачный день в смешных фотографиях.

Веселые фотографии из серии «Когда что-то пошло не так» Веселые фотографии из серии «Когда что-то пошло не так»

Неудачный день в смешных фотографиях.

Веселые фотографии из серии «Когда что-то пошло не так» Веселые фотографии из серии «Когда что-то пошло не так»

Неудачный день в смешных фотографиях.

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