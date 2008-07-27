Раздел: Курьезы
"Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов
Так шутить умеют только в этом городе.
Одесса – это неиссякаемый источник юмора. Здешние жители обладают особым мировоззрением.
Они способны отнестись с юмором к любой жизненной ситуации, и превратить обычный житейский разговор в первоклассную шутку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
Читайте также: Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
Одесские анекдоты никогда не надоедают, потому что они буквально пропитаны особым колоритом этого выдающегося города.
В Одессе:
- Скажите, этот трамвай идет в центр?
- Этот трамвай идет в центр, но сейчас он идет в парк.
- Тоже мне, нашел время для прогулок в рабочее время.
Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина с бумажкой.
- Мужчина, вы забыли купить лук!
- Но у меня лук не записан.
- Так идите я вам допишу!
Мама, Лева мне вчера сказал, что я самая интеллигентная и умная девушка в Одессе. Может, стоит пригласить его домой?
Ни в коем случае! Пусть он продолжает так думать.
Встречаются на улице два старых одесских еврея.
- Фима! Как твои дела?
- Да, плохо, Яша!
- А что такое, что случилось?
- Вчера был в поликлинике, представляешь: давление 120 на 80, пульс - 60.
- Да ты что! ? Так ведь и должно быть!
Как у космонавта!
- Понимаешь, молодая, красивая врачиха берёт меня за руку, а у меня ни давление, ни пульс не поднимаются!
Одесса. Пятница. Вечер. Гаишник останавливает машину:
- Пили?
- Нет!
- А почему? Случилось шо-нибудь?!
На одесском привозе:
- Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?
- Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара.
Одесса – это неиссякаемый источник юмора. Здешние жители обладают особым мировоззрением.
Они способны отнестись с юмором к любой жизненной ситуации, и превратить обычный житейский разговор в первоклассную шутку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.
Читайте также: Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
Одесские анекдоты никогда не надоедают, потому что они буквально пропитаны особым колоритом этого выдающегося города.
В Одессе:
- Скажите, этот трамвай идет в центр?
- Этот трамвай идет в центр, но сейчас он идет в парк.
- Тоже мне, нашел время для прогулок в рабочее время.
Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина с бумажкой.
- Мужчина, вы забыли купить лук!
- Но у меня лук не записан.
- Так идите я вам допишу!
Мама, Лева мне вчера сказал, что я самая интеллигентная и умная девушка в Одессе. Может, стоит пригласить его домой?
Ни в коем случае! Пусть он продолжает так думать.
Встречаются на улице два старых одесских еврея.
- Фима! Как твои дела?
- Да, плохо, Яша!
- А что такое, что случилось?
- Вчера был в поликлинике, представляешь: давление 120 на 80, пульс - 60.
- Да ты что! ? Так ведь и должно быть!
Как у космонавта!
- Понимаешь, молодая, красивая врачиха берёт меня за руку, а у меня ни давление, ни пульс не поднимаются!
Одесса. Пятница. Вечер. Гаишник останавливает машину:
- Пили?
- Нет!
- А почему? Случилось шо-нибудь?!
На одесском привозе:
- Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?
- Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара.
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