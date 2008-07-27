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Раздел: Курьезы  
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"Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситов

"Не расчесывайте мне нервы": веселые анекдоты от настоящих одесситовТак шутить умеют только в этом городе.

Одесса – это неиссякаемый источник юмора. Здешние жители обладают особым мировоззрением.

Они способны отнестись с юмором к любой жизненной ситуации, и превратить обычный житейский разговор в первоклассную шутку, пишет Хроника.инфо со ссылкой на anekdotnow.

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Одесские анекдоты никогда не надоедают, потому что они буквально пропитаны особым колоритом этого выдающегося города.

В Одессе:
- Скажите, этот трамвай идет в центр?
- Этот трамвай идет в центр, но сейчас он идет в парк.
- Тоже мне, нашел время для прогулок в рабочее время.

Одесса, Привоз. По рядам ходит мужчина с бумажкой.
- Мужчина, вы забыли купить лук!
- Но у меня лук не записан.
- Так идите я вам допишу!

Мама, Лева мне вчера сказал, что я самая интеллигентная и умная девушка в Одессе. Может, стоит пригласить его домой?
Ни в коем случае! Пусть он продолжает так думать. ﻿

Встречаются на улице два старых одесских еврея.
- Фима! Как твои дела?
- Да, плохо, Яша!
- А что такое, что случилось?
- Вчера был в поликлинике, представляешь: давление 120 на 80, пульс - 60.
- Да ты что! ? Так ведь и должно быть!
Как у космонавта!
- Понимаешь, молодая, красивая врачиха берёт меня за руку, а у меня ни давление, ни пульс не поднимаются!

Одесса. Пятница. Вечер. Гаишник останавливает машину:
- Пили?
- Нет!
- А почему? Случилось шо-нибудь?!

На одесском привозе:
- Мадам, почему ваш гусь такой дорогой?
- Он не дорогой, он просто следит за курсом доллара.
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 Теги: юмор, анекдоты

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Сегодня, 19:06 » Автор: Ирина Шевченко
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