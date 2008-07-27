Раздел: Курьезы
Курьез дня: в Германии мужчина прокатился голышом на велосипеде
Голый велосипедист в кроссовках превысил скорость и стал звездой Сети.
В немецком городе Киль полиция зафиксировала одно из самых странных нарушений. Голый человек ехал на велосипеде со скоростью 47 километров в час в зоне с ограничением 30 километров в час.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
В настоящее время продолжаются поиски велосипедиста, с которого планируют взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения.
Установлено, что мужчина ехал полностью обнаженным, и была на нем лишь обувь. Камера фиксации скорости сняла нарушителя, однако идентифицировать его пока не удалось.
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Известно также, что велосипедист направлялся в центральную часть города Киль.
В немецком городе Киль полиция зафиксировала одно из самых странных нарушений. Голый человек ехал на велосипеде со скоростью 47 километров в час в зоне с ограничением 30 километров в час.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на golos.ua.
В настоящее время продолжаются поиски велосипедиста, с которого планируют взыскать штраф за нарушение правил дорожного движения.
Установлено, что мужчина ехал полностью обнаженным, и была на нем лишь обувь. Камера фиксации скорости сняла нарушителя, однако идентифицировать его пока не удалось.
Читайте также: Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
Известно также, что велосипедист направлялся в центральную часть города Киль.
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