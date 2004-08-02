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Раздел: Курьезы  
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"Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни

"Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизниУлыбнитесь, жизнь прекрасна.

Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты.

Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.

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— Кем ты мечтал стать в детстве?
— Бабушкой.
— ???
— У нас в Ухрюпинске только бабушек не били.

— Чтобы приворотное зелье действовало лучше, добавьте в него жир.
— Какой жир?
— Свой. И лучше весь.

— У тебя память, как у золотой рыбки.
— Как у какой рыбки?
— Золотой.
— Кто золотой?

Дамы и господа! Предлагаю почтить утро понедельника минутой ворчания…

Бабка, увидевшая свободное место в автобусе, выпрыгнула из такси.

— Дорогой, у меня растёт животик, кажется, я беременна.
— А-ха, ну да. Я даже знаю, кто отец.
— Кто?
— Хлебобулочный комбинат.
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 22:06 » Автор: Ирина Шевченко
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