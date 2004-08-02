Раздел: Курьезы
"Почтим утро минутой ворчания": смешные приколы из реальной жизни
Улыбнитесь, жизнь прекрасна.
Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты.
Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.
Читайте также: Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
— Кем ты мечтал стать в детстве?
— Бабушкой.
— ???
— У нас в Ухрюпинске только бабушек не били.
— Чтобы приворотное зелье действовало лучше, добавьте в него жир.
— Какой жир?
— Свой. И лучше весь.
— У тебя память, как у золотой рыбки.
— Как у какой рыбки?
— Золотой.
— Кто золотой?
Дамы и господа! Предлагаю почтить утро понедельника минутой ворчания…
Бабка, увидевшая свободное место в автобусе, выпрыгнула из такси.
— Дорогой, у меня растёт животик, кажется, я беременна.
— А-ха, ну да. Я даже знаю, кто отец.
— Кто?
— Хлебобулочный комбинат.
Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты.
Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.
Читайте также: Смеемся вместе: веселые приколы для любителей тонкого юмора
— Кем ты мечтал стать в детстве?
— Бабушкой.
— ???
— У нас в Ухрюпинске только бабушек не били.
— Чтобы приворотное зелье действовало лучше, добавьте в него жир.
— Какой жир?
— Свой. И лучше весь.
— У тебя память, как у золотой рыбки.
— Как у какой рыбки?
— Золотой.
— Кто золотой?
Дамы и господа! Предлагаю почтить утро понедельника минутой ворчания…
Бабка, увидевшая свободное место в автобусе, выпрыгнула из такси.
— Дорогой, у меня растёт животик, кажется, я беременна.
— А-ха, ну да. Я даже знаю, кто отец.
— Кто?
— Хлебобулочный комбинат.
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