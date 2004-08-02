» » Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
Раздел: Курьезы  
0

Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту

Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиентуДжуд сделал вид, что во время стрижки отрезал мальчишке ухо.

Парикмахер Джуд Санникандро, владелец Hair Medics в Неаполе, стрижет 10-летнего Вито ДиПальма чуть ли не с рождения, и в их отношениях принято разыгрывать друг друга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Inshe.tv

Последняя шутка мальчишки – он оставил на столе Джуда в салоне таракана – очень напугала парикмахера. И то, что он задумал и сделал в ответ (согласовав розыгрыш с родителями Вито), очень напугало мальчика.

Джуд сделал вид, что во время стрижки отрезал мальчишке ухо. На самом деле он артистично использовал искусственную кровь, размазывая ее по щеке Вито, а потом бросил на мальчишку резиновое ухо, сказав, что это именно его ухо. Естественно, мальчишка очень испугался и стал звать маму.

Читайте также: В Бразилии местный парикмахер подстригает волосы доисторическим методом. Видео

Видео попало в Интернет и набрало уже почти полмиллиона просмотров. Парикмахера часто критикуют за эту жестокую шутку, но Джуд Санникандро уверен в том, что Вито ему отомстит.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Италия, парикмахер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:23 » Автор: Татьяна Ларина
     2883
     0

Похожие новости по теме

«Гигантский» пес Джуд стал новой звездой Instagram «Гигантский» пес Джуд стал новой звездой Instagram

Немного фантазии и фотошопа.

Хохма дня: парикмахер стрижет клиентов... молотком и топором Хохма дня: парикмахер стрижет клиентов... молотком и топором

Бразильский нео-стилист использует силу и остроту лезвия.

Парикмахер, стригущий клиента топором, взорвал Сеть Парикмахер, стригущий клиента топором, взорвал Сеть

Также юзеры восхищаются мужеством его клиента.

Смешные фотографии из серии «Суровый парикмахер» Смешные фотографии из серии «Суровый парикмахер»

Такое лучше не повторять.

«Сам себе парикмахер»: свежая порция веселых приколов «Сам себе парикмахер»: свежая порция веселых приколов

Такое лучше не повторять.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх