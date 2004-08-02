Раздел: Курьезы
Пошутил: в Италии парикмахер сделал вид, что отрезал ухо своему клиенту
Джуд сделал вид, что во время стрижки отрезал мальчишке ухо.
Парикмахер Джуд Санникандро, владелец Hair Medics в Неаполе, стрижет 10-летнего Вито ДиПальма чуть ли не с рождения, и в их отношениях принято разыгрывать друг друга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Inshe.tv
Последняя шутка мальчишки – он оставил на столе Джуда в салоне таракана – очень напугала парикмахера. И то, что он задумал и сделал в ответ (согласовав розыгрыш с родителями Вито), очень напугало мальчика.
Джуд сделал вид, что во время стрижки отрезал мальчишке ухо. На самом деле он артистично использовал искусственную кровь, размазывая ее по щеке Вито, а потом бросил на мальчишку резиновое ухо, сказав, что это именно его ухо. Естественно, мальчишка очень испугался и стал звать маму.
Читайте также: В Бразилии местный парикмахер подстригает волосы доисторическим методом. Видео
Видео попало в Интернет и набрало уже почти полмиллиона просмотров. Парикмахера часто критикуют за эту жестокую шутку, но Джуд Санникандро уверен в том, что Вито ему отомстит.
Парикмахер Джуд Санникандро, владелец Hair Medics в Неаполе, стрижет 10-летнего Вито ДиПальма чуть ли не с рождения, и в их отношениях принято разыгрывать друг друга, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Inshe.tv
Последняя шутка мальчишки – он оставил на столе Джуда в салоне таракана – очень напугала парикмахера. И то, что он задумал и сделал в ответ (согласовав розыгрыш с родителями Вито), очень напугало мальчика.
Джуд сделал вид, что во время стрижки отрезал мальчишке ухо. На самом деле он артистично использовал искусственную кровь, размазывая ее по щеке Вито, а потом бросил на мальчишку резиновое ухо, сказав, что это именно его ухо. Естественно, мальчишка очень испугался и стал звать маму.
Читайте также: В Бразилии местный парикмахер подстригает волосы доисторическим методом. Видео
Видео попало в Интернет и набрало уже почти полмиллиона просмотров. Парикмахера часто критикуют за эту жестокую шутку, но Джуд Санникандро уверен в том, что Вито ему отомстит.
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