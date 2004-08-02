Раздел: Курьезы
Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов
Заряжайтесь хорошим настроением.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.
Читайте также: Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Если гора идет к вам, а вы не Магомед - бегите от нее быстрей, это оползень.
***
Умная мысль в голову не приходит одна! Она приводит с собой кучу таких же, как она, и умничают там себе до утра.
***
Нетерпеливая моль начала есть песца еще при жизни.
***
Я сутками не сплю. И с курами тоже.
***
У меня только что пытались вытащить из сумочки кошелёк. Наивные, я его сама там найти не могу.
***
Боксеру легче защитить диссертацию, чем написать ее.
***
- Полиция, откройте!
- А зачем вы там закрылись?
***
Голодная стриптизерша, почуяв, что праздник задерживается, начала есть торт изнутри!
***
Трусливый Робин Гуд подсматривает за богатыми и рассказывает бедным.
***
В православном детском садике детям на завтрак дают манку небесненькую.
Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.
Читайте также: Минутка позитива: дружба детей и домашних питомцев
Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.
Если гора идет к вам, а вы не Магомед - бегите от нее быстрей, это оползень.
***
Умная мысль в голову не приходит одна! Она приводит с собой кучу таких же, как она, и умничают там себе до утра.
***
Нетерпеливая моль начала есть песца еще при жизни.
***
Я сутками не сплю. И с курами тоже.
***
У меня только что пытались вытащить из сумочки кошелёк. Наивные, я его сама там найти не могу.
***
Боксеру легче защитить диссертацию, чем написать ее.
***
- Полиция, откройте!
- А зачем вы там закрылись?
***
Голодная стриптизерша, почуяв, что праздник задерживается, начала есть торт изнутри!
***
Трусливый Робин Гуд подсматривает за богатыми и рассказывает бедным.
***
В православном детском садике детям на завтрак дают манку небесненькую.
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