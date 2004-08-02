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Раздел: Курьезы  
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Утренний позитив: свежая подборка веселых приколов

Утренний позитив: свежая подборка веселых приколовЗаряжайтесь хорошим настроением.

Предлагаем почитать короткие анекдоты и насладиться моментами смеха и отличного настроения, пишет Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.

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Пусть весь негатив смоется, вся грусть развеется, а печаль исчезнет. Поднимайте настроение себе и близким, благодаря сатире и юмору.

Если гора идет к вам, а вы не Магомед - бегите от нее быстрей, это оползень.

***

Умная мысль в голову не приходит одна! Она приводит с собой кучу таких же, как она, и умничают там себе до утра.

***

Нетерпеливая моль начала есть песца еще при жизни.

***

Я сутками не сплю. И с курами тоже.

***

У меня только что пытались вытащить из сумочки кошелёк. Наивные, я его сама там найти не могу.

***

Боксеру легче защитить диссертацию, чем написать ее.

***

- Полиция, откройте!

- А зачем вы там закрылись?

***

Голодная стриптизерша, почуяв, что праздник задерживается, начала есть торт изнутри!

***

Трусливый Робин Гуд подсматривает за богатыми и рассказывает бедным.

***

В православном детском садике детям на завтрак дают манку небесненькую.
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 Теги: анекдоты, юмор, приколы

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Сегодня, 09:09 » Автор: Ирина Шевченко
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