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Раздел: Курьезы  
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Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов

Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистовЧитайте шутки и заряжайтесь позитивом.

Представляем вашему вниманию лучшие анекдоты, созданные специально для поднятия настроения нашим читателям.

Пост юмора поможет расслабиться и получить удовольствие от времяпровождения. Читайте лучшие анекдоты сети и улыбайтесь, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Несмотря на мелкие неприятности, наше настроение не должно от этого «страдать». Каждый по-своему выбирает способ сохранять бодрость и не унывая продолжать жить и радоваться жизни.

Читайте также: "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю

Мы же предлагаем самый легкий и простой метод для заряда позитивом. Читайте самые лучшие анекдоты и делитесь положительными эмоциями со своими близкими.

Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
Пять минут смеха: веселые анекдоты от настоящих оптимистов
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 Теги: юмор, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Ирина Шевченко
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