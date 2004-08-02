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Раздел: Курьезы  
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"Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни

"Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизниСмешные шутки для хороших людей.

Поднимите себе настроение, почитайте смешные короткие анекдоты на красочных открытках.

Мы предлагаем вам возможность забыть о проблемах с помощью юмора, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.

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"Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
"Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
"Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
"Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
"Мой лучший друг - кровать": смешные приколы из реальной жизни
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 Теги: шутки, анекдоты

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Сегодня, 22:50 » Автор: Ирина Шевченко
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