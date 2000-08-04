Раздел: Курьезы
Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета
Персонал был вынужден привязать женщину ремнем к креслу-каталке.
Гражданка США подралась с персоналом самолета за кресло в бизнес-классе, после чего ее сняли с воздушного судна. Она отказывалась его покинуть несмотря на то, что у нее был куплен билет в экономкласс.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
Так, самолет направлялся из Сеула в Сан-Франциско. Инцидент случился в аэропорту Инчхон.
Стюардессам пришлось силой выводить женщину из бизнес-класса. Пассажиры самолета тем временем засняли происходящее на видео.
Американка вначале обвинила Korean Air в том, что они украли ее паспорт. Позже она начала выкрикивать призывы в ядерному разоружению.
Читайте также: "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
Персонал был вынужден привязать женщину ремнем к креслу-каталке, чтобы вывести ее из самолета.
Гражданка США подралась с персоналом самолета за кресло в бизнес-классе, после чего ее сняли с воздушного судна. Она отказывалась его покинуть несмотря на то, что у нее был куплен билет в экономкласс.
Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
Так, самолет направлялся из Сеула в Сан-Франциско. Инцидент случился в аэропорту Инчхон.
Стюардессам пришлось силой выводить женщину из бизнес-класса. Пассажиры самолета тем временем засняли происходящее на видео.
Американка вначале обвинила Korean Air в том, что они украли ее паспорт. Позже она начала выкрикивать призывы в ядерному разоружению.
Читайте также: "Милый и пухлый": канадская бабушка дала отпор медведю
Персонал был вынужден привязать женщину ремнем к креслу-каталке, чтобы вывести ее из самолета.
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