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Раздел: Курьезы  
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Хит Сети: американка устроила драку на борту самолета

Хит Сети: американка устроила драку на борту самолетаПерсонал был вынужден привязать женщину ремнем к креслу-каталке.

Гражданка США подралась с персоналом самолета за кресло в бизнес-классе, после чего ее сняли с воздушного судна. Она отказывалась его покинуть несмотря на то, что у нее был куплен билет в экономкласс.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

Так, самолет направлялся из Сеула в Сан-Франциско. Инцидент случился в аэропорту Инчхон.

Стюардессам пришлось силой выводить женщину из бизнес-класса. Пассажиры самолета тем временем засняли происходящее на видео.

Американка вначале обвинила Korean Air в том, что они украли ее паспорт. Позже она начала выкрикивать призывы в ядерному разоружению.

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Персонал был вынужден привязать женщину ремнем к креслу-каталке, чтобы вывести ее из самолета.

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 Теги: драка, курьез

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Вчера, 23:50 » Автор: Ирина Шевченко
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