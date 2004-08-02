Раздел: Курьезы
Забавные детки, весело проводящие время
Веселые и маленькие юмористы, которые умеют поднимать настроение лучше всех
Для позитивного начала недели рекомендую посмотреть милые и очаровательные приколы про детей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Собраны действительно классные и смешные фото детей. Дети - они прекрасны и прикольные, но столько хлопот доставляют родителям.
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Они весело проводят время. К чему порой приводит детское стремление к хаосу, нам покажут фотографии из данной подборки.
Для позитивного начала недели рекомендую посмотреть милые и очаровательные приколы про детей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Собраны действительно классные и смешные фото детей. Дети - они прекрасны и прикольные, но столько хлопот доставляют родителям.
Читайте также: [url=http://]Забавные детки, готовые спать во время еды[/url]
Они весело проводят время. К чему порой приводит детское стремление к хаосу, нам покажут фотографии из данной подборки.
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