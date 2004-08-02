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Раздел: Курьезы  
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Забавные детки, весело проводящие время

Забавные детки, весело проводящие времяВеселые и маленькие юмористы, которые умеют поднимать настроение лучше всех

Для позитивного начала недели рекомендую посмотреть милые и очаровательные приколы про детей, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Собраны действительно классные и смешные фото детей. Дети - они прекрасны и прикольные, но столько хлопот доставляют родителям.

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Они весело проводят время. К чему порой приводит детское стремление к хаосу, нам покажут фотографии из данной подборки.

Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
Забавные детки, весело проводящие время
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 Теги: дети, курьезы

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Сегодня, 12:30 » Автор: Татьяна Ларина
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