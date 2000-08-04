» » Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
Раздел: Курьезы  
0

Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения

Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроенияЗаряжайтесь позитивом!

Поднимите себе настроение прочтением смешных анекдотов. Делитесь с друзьями новыми шутками и зарядом позитива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.ks.ua

Читайте также: Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения

Снять недорогую квартиру можно только на фотоаппарат.

***

Водители старого автомобиля могут бесконечно смотреть на три вещи: как течёт тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие.

***

Рядовой Петров уснул в церкви. Как говорится, солдат спит - служба идет.

***

Аня изменяла мужу напропалую, и даже на ужин варила рожки.

***

Нашим детям будет сложно - все логины будут заняты.

***

В марте в театре Куклачёва идут представления только для взрослых.

***

Ох уж эти дятлы! Из-за них совы встают рано, а жаворонки ложатся поздно.

***

Две первоклассницы не поделили парня, потому что деление проходят только в третьем классе.

***

Теперь, прежде чем помочь человеку в беде, люди сначала снимают эту беду на телефон…

***

Я зарегистрировался посмотреть, не зарегистрировалась ли она, чтоб посмотреть, не зарегистрировался ли я.

***

У меня из Apple дома только компот.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: анекдоты, смех

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 14:14 » Автор: Татьяна Ларина
     592
     0

Похожие новости по теме

Веселые анекдоты для субботнего настроения Веселые анекдоты для субботнего настроения

Заряжайтесь позитивом!

Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения

Улыбнитесь, жизнь прекрасна.

Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения

Смешные шутки для хороших людей.

Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения

Смешные шутки для хороших людей.

Веселые анекдоты для хорошего настроения в среду Веселые анекдоты для хорошего настроения в среду

Заряжайтесь позитивом!

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх