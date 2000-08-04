Раздел: Курьезы
Смех до упаду: анекдоты для субботнего настроения
Заряжайтесь позитивом!
Поднимите себе настроение прочтением смешных анекдотов. Делитесь с друзьями новыми шутками и зарядом позитива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.ks.ua
Читайте также: Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения
Снять недорогую квартиру можно только на фотоаппарат.
***
Водители старого автомобиля могут бесконечно смотреть на три вещи: как течёт тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие.
***
Рядовой Петров уснул в церкви. Как говорится, солдат спит - служба идет.
***
Аня изменяла мужу напропалую, и даже на ужин варила рожки.
***
Нашим детям будет сложно - все логины будут заняты.
***
В марте в театре Куклачёва идут представления только для взрослых.
***
Ох уж эти дятлы! Из-за них совы встают рано, а жаворонки ложатся поздно.
***
Две первоклассницы не поделили парня, потому что деление проходят только в третьем классе.
***
Теперь, прежде чем помочь человеку в беде, люди сначала снимают эту беду на телефон…
***
Я зарегистрировался посмотреть, не зарегистрировалась ли она, чтоб посмотреть, не зарегистрировался ли я.
***
У меня из Apple дома только компот.
Поднимите себе настроение прочтением смешных анекдотов. Делитесь с друзьями новыми шутками и зарядом позитива, передает Хроника.инфо со ссылкой на Гривна.ks.ua
Читайте также: Хохот до упаду: веселые анекдоты для отличного настроения
Снять недорогую квартиру можно только на фотоаппарат.
***
Водители старого автомобиля могут бесконечно смотреть на три вещи: как течёт тосол, как не горит фара и как их обгоняют другие.
***
Рядовой Петров уснул в церкви. Как говорится, солдат спит - служба идет.
***
Аня изменяла мужу напропалую, и даже на ужин варила рожки.
***
Нашим детям будет сложно - все логины будут заняты.
***
В марте в театре Куклачёва идут представления только для взрослых.
***
Ох уж эти дятлы! Из-за них совы встают рано, а жаворонки ложатся поздно.
***
Две первоклассницы не поделили парня, потому что деление проходят только в третьем классе.
***
Теперь, прежде чем помочь человеку в беде, люди сначала снимают эту беду на телефон…
***
Я зарегистрировался посмотреть, не зарегистрировалась ли она, чтоб посмотреть, не зарегистрировался ли я.
***
У меня из Apple дома только компот.
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