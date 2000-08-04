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Раздел: Курьезы  
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Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят

Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселятСлучаи в супермаркетах, сделавшие поход в магазин незабываемым!

Оказывается, поход в супермаркет может стать тем ещё приключением! Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на wuzzup.ru

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Не верите? Тогда листайте вниз и убедитесь, что в магазинах царит своя особенная атмосфера…

Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят
Курьезные случаи в супермаркетах наверняка вас развеселят

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 Теги: супермаркет, приколы

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Сегодня, 15:45 » Автор: Татьяна Ларина
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