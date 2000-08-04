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Раздел: Курьезы  
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Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поезд

Интернет рассмешило видео неудачной погрузки багажа в поездТерпение машиниста иссякло и поезд отправился.

На железнодорожной станции им. Тараса Шевченко в Черкасской области женщина на полчаса задержала отправление поезда, загружая в вагон десятки пустых ящиков, пишет Хроника.инфо со ссылкой на cfts.org.ua.

Когда терпение машиниста иссякло и поезд отправился, женщина выскочила из вагона на перрон и начала с криками собирать на ходу коробки, оставшиеся на земле.

Догнать поезд с немалым количеством ящиков она уже не смогла, и проводники, которые это заметили, выбросили из поезда весь ее многочисленный багаж.

Забавный инцидент сняли на видео очевидцы, которые позже и выложили его в интернет.

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Ранее во Львовской области женщина угнала автомобиль, который продал ее муж.

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 Теги: Интернет, видео, поезд

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Сегодня, 18:26 » Автор: Едгар Букмирза
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