Раздел: Курьезы
Российского боксера-депутата высмеяли за нелепые фото и стих
Валуева произвела настоящий фурор в сети.
Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат нелегитимной Госдум РФ Николай Валуев сделал репост своего снимка за 2012 год, на котором он сидит среди пшеницы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Золотую пшеницу-собирать погоди. Дай же в ней окунуться с крестом на груди", – подписал он под снимком в Twitter.
Фотография Валуева произвела настоящий фурор в сети. Пользователи даже попробовали в рифму ее прокомментировать.
"Размер, рифма — я не могу, как же это прекрасно", "Николай повалялся в пшенице. Урожая теперь нет в станице", "Так вот откуда берутся таинственные рисунки(круги) на полях", – написали в сети.
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"В бошки кресты вбивать погоди, Из спорта ушел и из Думы уйди", "Плечи надо брить", "Супер! Джигурда обзавидуется этому кадру и стихам", – пошутили пользователи.
Экс-чемпион мира в тяжелом весе, депутат нелегитимной Госдум РФ Николай Валуев сделал репост своего снимка за 2012 год, на котором он сидит среди пшеницы.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
"Золотую пшеницу-собирать погоди. Дай же в ней окунуться с крестом на груди", – подписал он под снимком в Twitter.
Фотография Валуева произвела настоящий фурор в сети. Пользователи даже попробовали в рифму ее прокомментировать.
"Размер, рифма — я не могу, как же это прекрасно", "Николай повалялся в пшенице. Урожая теперь нет в станице", "Так вот откуда берутся таинственные рисунки(круги) на полях", – написали в сети.
Читайте также: Соцсети высмеяли нелепые вагоны «Укрзализныци»
"В бошки кресты вбивать погоди, Из спорта ушел и из Думы уйди", "Плечи надо брить", "Супер! Джигурда обзавидуется этому кадру и стихам", – пошутили пользователи.
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