» » В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
Раздел: Курьезы  
+1

В Instagram набирает популярность забавный флешмоб

В Instagram набирает популярность забавный флешмобУчастники должны сфотографироваться будто они упали.

В социальной сети Instagram набирает популярность флешмоб Falling Stars (Звезды падают).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

Участники должны сфотографироваться в самой эффектной, которую придумают, позиции, будто они упали на землю.

Пользователи публикуют фотографии в сети Instagram с хештегом #fallingstars2018, а также передают эстафету дальше.

Читайте также: В Сети набирает популярность новый флешмоб

К примеру, ведущий Александр Педан также присоединился к флешмобу. "Выпал из своего чартерного автобуса. Друзья, не бойтесь смеяться над собой, это не больно", – прокомментировал свой снимок Педан.

В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
В Instagram набирает популярность забавный флешмоб
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Instagram, флешмоб

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:56 » Автор: Едгар Букмирза
     596
     0

Похожие новости по теме

В Сети набирает обороты забавный бьюти-тренд В Сети набирает обороты забавный бьюти-тренд

Для тех, кто не хочет покупать елку.

#Вятровичс8марта: в Сети набирает популярность новый хештег #Вятровичс8марта: в Сети набирает популярность новый хештег

Вятровичу не могут забыть попытку запретить женский праздник.

В Интернете набирает популярность забавный розыгрыш В Интернете набирает популярность забавный розыгрыш

Пранкеры похвастались боди-артом из мемов.

В Сети набирает популярность новый флешмоб с банановыми шкурками В Сети набирает популярность новый флешмоб с банановыми шкурками

Молодежь и не только проверяют насколько скользкая банановая кожура, если на нее наступить.

В Сети набирает популярность новый флешмоб В Сети набирает популярность новый флешмоб

Первым акцию начал комик из Токио Масахиро Ехара.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх