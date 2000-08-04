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Раздел: Курьезы  
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Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказмаСмешные шутки для хороших людей.

Юмор бывает разным - профессиональным, чёрным, добрым и даже странным, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Фактрум.

В нашем обзоре собраны открытки, которые оценят в первую очередь поклонники странного юмора.

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Уж очень неоднозначны на первый взгляд эти шутки.

Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма
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 Теги: анекдоты, юмор, шутки

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Сегодня, 15:09 » Автор: Ирина Шевченко
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Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Смешные шутки для хороших людей.

Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Смешные шутки для хороших людей.

Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Смешные шутки для хороших людей.

Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Смешные шутки для хороших людей.

Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма Хохот до упаду: веселые анекдоты от настоящих мастеров сарказма

Смешные шутки для хороших людей.

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