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Раздел: Курьезы  
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Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"

Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"Строительные ляпы и казусы.

Умельцы бывают разными, и наша подборка доказывает это. Иногда люди делают свою работу для галочки, не задумываясь о последствиях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Но знали ли они, что их "труды" будут запечатлены и высмеяны? А если бы знали, то работали бы лучше? Ладно, что это мы о плохом!

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Главное же, что получилось забавно!

Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
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 Теги: юмор, приколы

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Сегодня, 16:48 » Автор: Ирина Шевченко
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