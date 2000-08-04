Раздел: Курьезы
Забавные приколы из серии "Я у мамы мастер"
Строительные ляпы и казусы.
Умельцы бывают разными, и наша подборка доказывает это. Иногда люди делают свою работу для галочки, не задумываясь о последствиях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но знали ли они, что их "труды" будут запечатлены и высмеяны? А если бы знали, то работали бы лучше? Ладно, что это мы о плохом!
Читайте также: Пять минут смеха: забавные приколы от настоящих мастеров сарказма
Главное же, что получилось забавно!
Умельцы бывают разными, и наша подборка доказывает это. Иногда люди делают свою работу для галочки, не задумываясь о последствиях, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но знали ли они, что их "труды" будут запечатлены и высмеяны? А если бы знали, то работали бы лучше? Ладно, что это мы о плохом!
Читайте также: Пять минут смеха: забавные приколы от настоящих мастеров сарказма
Главное же, что получилось забавно!
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