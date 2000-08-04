Раздел: Курьезы
В Украине установят статую мастера Йода
Место установки статуи известного джедая пока держится в секрете.
Создатели фильма "Звездные войны" дали разрешение на использование культового персонажа - мастера Йоды - для статуи в Тернополе. Это значит, что уже скоро памятник легендарному голливудскому магистру появится в "файному місті".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Когда мы начали об этом говорить, то все шутили и не верили в возможность установления такого памятника. Скажу, что я и сам сначала не видел ничего интересного, но впоследствии мы все переосмыслили и увидели в этой идее хороший потенциал", - рассказал заместитель мэра Тернополя Леонид Бицюра в комментарии местной Интернет-газете "ДОБА".
Возможно, Йоду "поселят" в одном из тернопольских парков.
"Сейчас мы рассматриваем варианты, чтобы установить не только памятник Йоде, а и другим персонажам из этого фильма", - отметил директор туристического информационного центра Тарас Ковальчук.
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В частности, у горожан уже возникла идея, чтобы установить в Тернополе космический звездолет из "Звездных войн".
Создатели фильма "Звездные войны" дали разрешение на использование культового персонажа - мастера Йоды - для статуи в Тернополе. Это значит, что уже скоро памятник легендарному голливудскому магистру появится в "файному місті".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.
"Когда мы начали об этом говорить, то все шутили и не верили в возможность установления такого памятника. Скажу, что я и сам сначала не видел ничего интересного, но впоследствии мы все переосмыслили и увидели в этой идее хороший потенциал", - рассказал заместитель мэра Тернополя Леонид Бицюра в комментарии местной Интернет-газете "ДОБА".
Возможно, Йоду "поселят" в одном из тернопольских парков.
"Сейчас мы рассматриваем варианты, чтобы установить не только памятник Йоде, а и другим персонажам из этого фильма", - отметил директор туристического информационного центра Тарас Ковальчук.
Читайте также: В Сети высмеяли статую Путина с «краником»
В частности, у горожан уже возникла идея, чтобы установить в Тернополе космический звездолет из "Звездных войн".
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