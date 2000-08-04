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Раздел: Курьезы  
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В одном из магазинов Бердянска унизили фанов Путина

В одном из магазинов Бердянска унизили фанов ПутинаНадпись сделана продавцами музыкальных инструментов.

В одном из магазинов Бердянска сотрудники повесили табличку с предупреждением о том, что не обслуживают фанатов Кремля, а также самого президента РФ Владимира Путина.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Соответствующее фото опубликовано в Twitter-аккаунте "Дебальцево online". Автор отметил, что сделал его в 2018 году.

"Лица, симпатизирующие России, и лично г-ну (читать го*ну, ган*ону…) Путину В. В. в нашем отделе не обслуживаются!" - напечатано огромным шрифтом на табличке. По всей видимости, надпись сделана продавцами музыкальных инструментов.

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"Скоро так будет по всей Украине", "Респект!" "Собакам и рузсьге вход запрещен", - пишут люди в комментариях к посту.

В одном из магазинов Бердянска унизили фанов Путина

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 Теги: Бердянск, Путин

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Сегодня, 21:32 » Автор: Едгар Букмирза
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