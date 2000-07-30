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Раздел: Курьезы  
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В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения

В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпаденияК некоторым из снимков стоит присматриваться особенно внимательно.

Удачный момент, в который были сделаны эти фото, делает их такими интересными, что мы спешим поделиться ими с вами.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на telegraf.com.ua.

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К некоторым из снимков стоит присматриваться особенно внимательно, чтобы понять, что на них изображено.

В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
В Сети показали веселые снимки с моментами удачного совпадения
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 Теги: сеть, снимки, совпадения

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Сегодня, 22:58 » Автор: Едгар Букмирза
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