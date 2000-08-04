Раздел: Курьезы
В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
Похожая ситуация ранее была в Киеве.
Из-за ливней подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожнем вокзале полностью затопило, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Это стало причиной того, что люди решили устроить купания прямо на станции. Этим они немало развеселили других пассажиров, которые были вынуждены пробираться по переходу по пояс в воде.
Инцидент произошел в городе Уппсала в Швеции. Там местный вокзал затопило из-за сильных проливных дождей. Но это не расстроило местных жителей, которые превратили железнодорожную станцию в бассейн.
Посетители вокзала плавали на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду. Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход.
В результате обильных осадков перемещение по помещению вокзала было осложнено. Чтобы попасть к поездам, пассажирам приходилось спускаться в воду.
Но наслаждаться новым «бассейном» пришлось недолго. Буквально сразу же воду откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.
Фото и видео небывалого потопа в миг облетели социальные сети, собирая комментарии пользователей.
«Местные жители не парятся», «Деньги на ливневки попилили», «В нормальной стране руководство города уже давно бы ушло в отставку», «Везет же людям, и в аквапарк ходить не надо!», «А где уточки???», «Это лофт или коворкинг, я пока ещё плохо разбираюсь?», — пишут в комментариях.
Как уже отмечалось, на Киев обрушились мощные ливни, из-за которых жителям столицы буквально приходилось плавать по улицам. Из-за стихии киевляне могли купаться прямо посреди дорог.
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Кроме того, стихия разрушила один из подземных переходов, что немало разозлило киевлян: «На Шулявке больше нет подземного перехода. Теперь только с аквалангом. Виталя, ты же зимой нырял в прорубь, покажи пример, переплыви дорогу первым!».
Из-за ливней подземный переход и вестибюль под эскалаторами на центральном железнодорожнем вокзале полностью затопило, передает Хроника.инфо со ссылкой на politeka.net.
Это стало причиной того, что люди решили устроить купания прямо на станции. Этим они немало развеселили других пассажиров, которые были вынуждены пробираться по переходу по пояс в воде.
Инцидент произошел в городе Уппсала в Швеции. Там местный вокзал затопило из-за сильных проливных дождей. Но это не расстроило местных жителей, которые превратили железнодорожную станцию в бассейн.
Посетители вокзала плавали на надувных матрасах, стреляли из водяных пистолетов и ныряли в воду. Некоторые принесли надувные круги и водяные пистолеты, в то время как другие погрузились в воду по шею и переплывали переход.
В результате обильных осадков перемещение по помещению вокзала было осложнено. Чтобы попасть к поездам, пассажирам приходилось спускаться в воду.
Но наслаждаться новым «бассейном» пришлось недолго. Буквально сразу же воду откачали. Работа вокзала и график движения поездов пришли в норму.
Фото и видео небывалого потопа в миг облетели социальные сети, собирая комментарии пользователей.
«Местные жители не парятся», «Деньги на ливневки попилили», «В нормальной стране руководство города уже давно бы ушло в отставку», «Везет же людям, и в аквапарк ходить не надо!», «А где уточки???», «Это лофт или коворкинг, я пока ещё плохо разбираюсь?», — пишут в комментариях.
Как уже отмечалось, на Киев обрушились мощные ливни, из-за которых жителям столицы буквально приходилось плавать по улицам. Из-за стихии киевляне могли купаться прямо посреди дорог.
Читайте также: Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
Кроме того, стихия разрушила один из подземных переходов, что немало разозлило киевлян: «На Шулявке больше нет подземного перехода. Теперь только с аквалангом. Виталя, ты же зимой нырял в прорубь, покажи пример, переплыви дорогу первым!».
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