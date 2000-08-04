Раздел: Курьезы
Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
Фотка покорила мир.
25-летний британец Кевин Кеннеди Райан получил одну из самых уникальных свадебных фотографий, абсолютно того не планируя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня
Парень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным. Все дело в том, что фотографу удалось поймать грустный и одновременно забавный момент.
Несмотря на то, что возлюбленные жили в Шеффилде (Англия), они устроили церемонию в США. Подготовка к церемонии забрала много сил и у новобрачных, и у гостей. Так что, когда священник произносил заветную фразу "А теперь можете поцеловать невесту", послышался глухой удар. Сестре жениха Грейс стало плохо из-за духоты и она упала в обморок. К счастью, все обошлось, поцелуй пересняли, а про инцидент забыли.
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Но вот фотограф прислал свадебные снимки, и тогда Кевин заметил сестру, лежащую на полу во время такого важного момента. Вообще говоря, над упавшими людьми смеяться не очень прилично, но парень, видимо, сдержаться не смог и просто "умер со смеху". Именно этим фото через несколько лет он и решил отметить годовщину. И комментаторы говорят, что это "лучшее свадебное фото" в мире.
25-летний британец Кевин Кеннеди Райан получил одну из самых уникальных свадебных фотографий, абсолютно того не планируя, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня
Парень отметил трехлетие своей свадьбы, выложив в сеть фотографию с церемонии. Но вместо обычных поздравлений и милых комментариев получил кучу удивленных вопросов. А снимок быстро стал вирусным. Все дело в том, что фотографу удалось поймать грустный и одновременно забавный момент.
Несмотря на то, что возлюбленные жили в Шеффилде (Англия), они устроили церемонию в США. Подготовка к церемонии забрала много сил и у новобрачных, и у гостей. Так что, когда священник произносил заветную фразу "А теперь можете поцеловать невесту", послышался глухой удар. Сестре жениха Грейс стало плохо из-за духоты и она упала в обморок. К счастью, все обошлось, поцелуй пересняли, а про инцидент забыли.
Читайте также: В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
Но вот фотограф прислал свадебные снимки, и тогда Кевин заметил сестру, лежащую на полу во время такого важного момента. Вообще говоря, над упавшими людьми смеяться не очень прилично, но парень, видимо, сдержаться не смог и просто "умер со смеху". Именно этим фото через несколько лет он и решил отметить годовщину. И комментаторы говорят, что это "лучшее свадебное фото" в мире.
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