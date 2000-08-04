Раздел: Курьезы
Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
Пять минут отличного настроения.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
У очень заботливого человека только вчера скончался тамогочи.
***
Истина - это событие, подтверждённое двумя бабками.
***
Дети шахтёров рисуют на асфальте с другой стороны.
***
Студент, поднимающийся к себе домой на 9-й этаж, до последнего верил, что мясом пахнет именно из его квартиры.
***
Все нормальные люди ищут любовь, свое место в жизни, а я - второй носок...
***
У продавщицы уличного ларька летом загорелый только квадратик на животе.
***
Я улыбнулся ей, она улыбнулась мне, но больше мне ничего не улыбнулось...
***
Вечерние новости всегда начинаются со слов «Добрый вечер!», а потом начинается рассказ - почему это не так.
***
На северном полюсе нет рэперов, потому что там трудно вырасти на улице.
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
***
Половые тряпки делятся на те, которые носила мама, и те, в которых спал папа.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
У очень заботливого человека только вчера скончался тамогочи.
***
Истина - это событие, подтверждённое двумя бабками.
***
Дети шахтёров рисуют на асфальте с другой стороны.
***
Студент, поднимающийся к себе домой на 9-й этаж, до последнего верил, что мясом пахнет именно из его квартиры.
***
Все нормальные люди ищут любовь, свое место в жизни, а я - второй носок...
***
У продавщицы уличного ларька летом загорелый только квадратик на животе.
***
Я улыбнулся ей, она улыбнулась мне, но больше мне ничего не улыбнулось...
***
Вечерние новости всегда начинаются со слов «Добрый вечер!», а потом начинается рассказ - почему это не так.
***
На северном полюсе нет рэперов, потому что там трудно вырасти на улице.
Читайте также: Убойные анекдоты о находчивых евреях и заклятых подругах
***
Половые тряпки делятся на те, которые носила мама, и те, в которых спал папа.
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