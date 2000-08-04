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Раздел: Курьезы  
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В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским

В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейскимСтранное фото заинтересовало пользователей Сети.

Пользователей сети озадачила фотография, на которой зафиксирован процесс осмотра работниками полиции автомобиля, в том числе один мужчина сильно отличается от других своим огромным ростом, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Неизвестно, является ли этот человек представителем какого-то из силовых ведомств или работает в охранной организации. Тем не менее мужчину назвали "гигантским полицейским".

Несколько пользователей предположили, что "полицейский" действительно может быть таких размеров, однако впоследствии пользователи Pikabu объяснили, что дело в оптической иллюзии – человек стоит выше других людей и ближе к фотографу.

"Просто ракурс так взят, стоит на каком-то парапете. И силовиков такого роста медкомиссия не пропустит", – написал один из пользователей.

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Другой пользователь с ником corvuscor отметил, что судя по фото рост мужчины должен достигать трех метров, а вес, при такой комплекции, около 200 килограмм.

В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
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 Теги: оптические иллюзии, полицейские

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Сегодня, 20:40 » Автор: Анна Мартынова
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