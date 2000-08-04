Раздел: Курьезы
В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
Странное фото заинтересовало пользователей Сети.
Пользователей сети озадачила фотография, на которой зафиксирован процесс осмотра работниками полиции автомобиля, в том числе один мужчина сильно отличается от других своим огромным ростом, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Неизвестно, является ли этот человек представителем какого-то из силовых ведомств или работает в охранной организации. Тем не менее мужчину назвали "гигантским полицейским".
Несколько пользователей предположили, что "полицейский" действительно может быть таких размеров, однако впоследствии пользователи Pikabu объяснили, что дело в оптической иллюзии – человек стоит выше других людей и ближе к фотографу.
"Просто ракурс так взят, стоит на каком-то парапете. И силовиков такого роста медкомиссия не пропустит", – написал один из пользователей.
Читайте также: Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
Другой пользователь с ником corvuscor отметил, что судя по фото рост мужчины должен достигать трех метров, а вес, при такой комплекции, около 200 килограмм.
Пользователей сети озадачила фотография, на которой зафиксирован процесс осмотра работниками полиции автомобиля, в том числе один мужчина сильно отличается от других своим огромным ростом, передает Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Неизвестно, является ли этот человек представителем какого-то из силовых ведомств или работает в охранной организации. Тем не менее мужчину назвали "гигантским полицейским".
Несколько пользователей предположили, что "полицейский" действительно может быть таких размеров, однако впоследствии пользователи Pikabu объяснили, что дело в оптической иллюзии – человек стоит выше других людей и ближе к фотографу.
"Просто ракурс так взят, стоит на каком-то парапете. И силовиков такого роста медкомиссия не пропустит", – написал один из пользователей.
Читайте также: Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
Другой пользователь с ником corvuscor отметил, что судя по фото рост мужчины должен достигать трех метров, а вес, при такой комплекции, около 200 килограмм.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
27
0
Также советуем посмотреть
- В Сети бурно обсуждают оптическую иллюзию с огромным полицейским
- Художник создает смешные карикатуры в стиле «Симпсонов»
- Украина может закрыть ж/д сообщение с РФ
- Улыбаемся: подборка анекдотов на вечер понедельника
- Притворщики: ученые пришли к забавному выводу о маленьких собачках
- Вашингтон планує знищити режим Путіна
- МИД назвал число осужденных украинцев в мире
- На Луганщину зайшов підрозділ збройних сил Росії
- Ботокс потек: в Сети высмеяли фото постаревшего Путина
- Гройсман похвастался результатами программы Доступные лекарства
- В США медведь в канализации не на шутку удивил коммунальщиков
- У Путина были другие планы
- Нелепое фото со свадьбы признано лучшим в мире
- На Закарпатье сильный ветер повалил деревья и посрывал крыши
- Почему в Украине задержали пенсии
- В Австралии спасатели трижды приходили на помощь невезучей коале
- Боевики на Донбассе начали операцию «Визит»
- Україна як єдине ціле
- Командующий ООС зазывает добровольцев в армию
- В США для собак-серфингистов устроили соревнование
- Озорные дедушки сбежали из дома престарелых ради рок-концерта
- Венгрия: чего на самом деле стоит бояться украинцам
- Стало известно имя подозреваемого в нападении на Гандзюк
- Справа Савченко – яскравий приклад ультрапопулізму
- В Швеции стихия превратила вокзал в общественный "бассейн"
- Флиртующую с Сигалом Захарову высмеяли в соцсетях
- Как нас обманывают в Facebook
- На границе Украины и Польши в очередях сотни автомобилей
- Сеть насмешила жительница Запорожья, вышедшая за покупками в одном белье
- Про авторитет адвокатури
Оставьте свой комментарий