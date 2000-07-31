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Раздел: Курьезы  
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Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора

Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмораНевозможно не улыбаться.

Сандра Бартауэр из Германии (Sandra Barthauer) и Макс Гарсиа из США (Max Garcia) работают в команде и создают комиксы на разные темы, но все их объединяют юмор и нестандартное видение мира. Сами авторы говорят: «Мы просто обожаем находить что-то смешное во всем вокруг», передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы собрали 13 иллюстраций, которые добавят позитива в ваш день и поднимут настроение.

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Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
Прикольные комиксы для ценителей нестандартного юмора
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 Теги: комиксы, юмор

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Сегодня, 23:40 » Автор: Анна Мартынова
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