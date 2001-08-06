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Раздел: Курьезы  
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Веселимся до упаду: лучшие анекдоты вторника

Веселимся до упаду: лучшие анекдоты вторникаЛучшие шутки для поднятия настроения.

Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.

- Татьяна, почему вы на работу опоздали?

- Пробка, Виктор Иванович! Еле бутылку открыла.

***

Чем старше жена археолога, тем больше она ему нравится.

***

Сушка - это одноразовый эспандер.

***

Вопреки рекламе, лучшим средством для мытья посуды по-прежнему остаётся жена.

***

С детства мечтал стать полярником. Мечта сбылась, но частично: работаю мастером по ремонту холодильников.

***

На чемпионате мира по прыжкам в воду спортсмен остановился в метре от воды, потому что вспомнил, что нельзя мочить манту.

***

Кувыркающаяся зебра загипнотизировала всех животных.

***

Илья Муромец скакал три дня и три ночи, пока у него не отобрали скакалку.

***

Иван-царевич втайне от Царевны-лягушки ходил по жабам!

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***

Вчера в городском морге произошел взрыв. Жертв нет.
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 Теги: анекдоты, юмор

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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