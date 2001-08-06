Раздел: Курьезы
Веселимся до упаду: лучшие анекдоты вторника
Лучшие шутки для поднятия настроения.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
- Татьяна, почему вы на работу опоздали?
- Пробка, Виктор Иванович! Еле бутылку открыла.
***
Чем старше жена археолога, тем больше она ему нравится.
***
Сушка - это одноразовый эспандер.
***
Вопреки рекламе, лучшим средством для мытья посуды по-прежнему остаётся жена.
***
С детства мечтал стать полярником. Мечта сбылась, но частично: работаю мастером по ремонту холодильников.
***
На чемпионате мира по прыжкам в воду спортсмен остановился в метре от воды, потому что вспомнил, что нельзя мочить манту.
***
Кувыркающаяся зебра загипнотизировала всех животных.
***
Илья Муромец скакал три дня и три ночи, пока у него не отобрали скакалку.
***
Иван-царевич втайне от Царевны-лягушки ходил по жабам!
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
***
Вчера в городском морге произошел взрыв. Жертв нет.
Порция позитива, которая непременно зарядит вас хорошим настроением на весь день. Лучшие анекдоты сети специально для вас, передает Хроника.инфо со ссылкой на grivna.ks.ua.
- Татьяна, почему вы на работу опоздали?
- Пробка, Виктор Иванович! Еле бутылку открыла.
***
Чем старше жена археолога, тем больше она ему нравится.
***
Сушка - это одноразовый эспандер.
***
Вопреки рекламе, лучшим средством для мытья посуды по-прежнему остаётся жена.
***
С детства мечтал стать полярником. Мечта сбылась, но частично: работаю мастером по ремонту холодильников.
***
На чемпионате мира по прыжкам в воду спортсмен остановился в метре от воды, потому что вспомнил, что нельзя мочить манту.
***
Кувыркающаяся зебра загипнотизировала всех животных.
***
Илья Муромец скакал три дня и три ночи, пока у него не отобрали скакалку.
***
Иван-царевич втайне от Царевны-лягушки ходил по жабам!
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
***
Вчера в городском морге произошел взрыв. Жертв нет.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
1969
0
Также советуем посмотреть
- Адвокат Сенцова рассказал, почему тот боится ехать в больницу
- Веселимся до упаду: лучшие анекдоты вторника
- Садовый рассказал Порошенко об опасной ситуации на Закарпатье
- Потешные собаки, сражающие наповал взглядом кота из «Шрека»
- В ВР хотят разрешить чиновникам не декларировать дорогие покупки
- Коты и еда: уморительные фотки, сделанные с помощью фотошопа
- Прикол дня: жители Турции придумали забавный повод изменить границы провинции
- Кот покорил Сеть странным увлечением
- Состояние Олега Сенцова ухудшилось
- Манафорт помог Януковичу не только в обмане украинцев
- Адекватной России уже не будет
- Ляшко повеселил предложением «помериться грудью» с Тимошенко
- «Самый невежливый пони в мире» не сдержался перед Елизаветой II
- Что планирует Россия после Томоса
- «КГБ» сотрудничает с международными организациями
- Наркобароны, трепещите: таможенники развеселили украинцев своими «успехами»
- Украина: пенсии и реальность
- «Пестрая лента» в Белгородской области
- В США собака покорила YouTube, прокатившись на серфе
- Бывшие члены «ЦИК ЛНР» пожаловались российским властям на угрозы
- Опубликован снимок второго подозреваемого по делу Гандзюк
- В Индонезии любители танцев установили забавный рекорд
- В Африку поехать не смог бы
- Полторак рассказал подробности парада ко Дню Независимости
- На водоемах Украины с начала года утонули более 800 человек
- Хто напав на Катерину Гандзюк
- Пользователей рассмешило фото «фаната» Жириновского, сделанное под Киевом
- Бойцы ВСУ ликвидировали одного боевика, еще четверо ранены
- Венесуэла преподносит важный урок
- Умора: в Сети отыскали собаку-«двойника» Мадонны
Оставьте свой комментарий