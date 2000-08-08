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Раздел: Курьезы  
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Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»

Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»Ох уж эти иллюзии.

Художница Плэнет Пруденс из Бельгии создала веселые пародии на современных девушек. В работах показывает, насколько навеянные стереотипами ожидания отличаются от реальности, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Однако если смотреть на такую ​​реальность с юмором - жизнь станет лучше.

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Среди карикатур Пруденс - девушки в бикини, новых головных уборах и купальниках, настоящие студентки и женщины в возрасте 26+. Все они пережили разочарование от истинного положения вещей. Однако научились не идеализировать себя и весь мир.

Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»
Позитивные комиксы для девушек из серии «ожидание и реальность»

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 Теги: комиксы, девушки

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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