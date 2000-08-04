Раздел: Курьезы
В Берлине часть аэропорта закрыли из-за пикантного багажа
Игрушка стала причиной переполоха.
Секс-игрушка в багаже одного из пассажиров вызвала переполох в одном из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в первой половине дня во вторник. Во время рутинного просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.
Пассажиров при этом попросили подождать на улице.
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Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров. Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.
Секс-игрушка в багаже одного из пассажиров вызвала переполох в одном из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Инцидент произошел в первой половине дня во вторник. Во время рутинного просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.
Пассажиров при этом попросили подождать на улице.
Читайте также: Смешные коты, удивляющие нестандартным поведением
Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров. Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.
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