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Раздел: Курьезы  
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В Берлине часть аэропорта закрыли из-за пикантного багажа

В Берлине часть аэропорта закрыли из-за пикантного багажа Игрушка стала причиной переполоха.

Секс-игрушка в багаже одного из пассажиров вызвала переполох в одном из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Инцидент произошел в первой половине дня во вторник. Во время рутинного просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.

Пассажиров при этом попросили подождать на улице.

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Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров. Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.
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 Теги: Берлин, аэропорт

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Сегодня, 09:26 » Автор: Анна Мартынова
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