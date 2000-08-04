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Раздел: Курьезы  
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Британская туристка еле залезла на Монблан и увидела там пьяных россиян

Британская туристка еле залезла на Монблан и увидела там пьяных россиянТуристы отметили восхождение дорогим шампанским.

Британская путешественница Сэди Уайтлокс рассказала о подъеме на Монблан, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Уайтлокс рассказала, что подъем на самый высокий пик Альп – Монблан (4810 метров) – дался ей с большим трудом. Перед тем как приступить к восхождению, она провела неделю в альпинистской школе. Во время подъема один из участников группы, с которой британка совершала восхождение, почувствовал себя плохо, и его пришлось эвакуировать на вертолете.

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На высоте чуть более трех тысяч метров в так называемой Refuge du Goûter Уайтлокс обнаружила нескольких российских туристов, которые, по ее словам, распивали шампанское из гигантской бутылки емкостью три литра. Стоимость бутылки, по оценке британки, составляла более двух тысяч долларов.
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 Теги: туристы, россияне

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Сегодня, 10:51 » Автор: Анна Мартынова
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