Раздел: Курьезы
Самые нелепые автономера на украинских дорогах
Люди любят оригинальничать.
Начальник Главного сервисного центра МВД показал самые безумные номерные знаки украинских водителей. Среди них: "ХТОТАМ", "НЛО", "ВСМЫСЛЕ", передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Креативность наших водителей безгранична! Например, владелец авто с индивидуальным номерным знаком "КТОТАМ", так и ответил, когда к нему постучали в окно. Для завершенности образа не хватало почтальона Печкина, - написал в своем Фейсбук Владислав Криклий.
По его словам, он привел реальные примеры номерных знаков, которые украинцы заказали за последнее время.
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На сайте сервисного центра МВД можно узнать, как получить индивидуальный номерной знак. Сделать его обещают за месяц. Стоимость услуги – от 300 гривен.
Начальник Главного сервисного центра МВД показал самые безумные номерные знаки украинских водителей. Среди них: "ХТОТАМ", "НЛО", "ВСМЫСЛЕ", передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.
Креативность наших водителей безгранична! Например, владелец авто с индивидуальным номерным знаком "КТОТАМ", так и ответил, когда к нему постучали в окно. Для завершенности образа не хватало почтальона Печкина, - написал в своем Фейсбук Владислав Криклий.
По его словам, он привел реальные примеры номерных знаков, которые украинцы заказали за последнее время.
Читайте также: Украинцев позабавили необычные «Жигули» с бассейном
На сайте сервисного центра МВД можно узнать, как получить индивидуальный номерной знак. Сделать его обещают за месяц. Стоимость услуги – от 300 гривен.
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