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Раздел: Курьезы  
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Самые нелепые автономера на украинских дорогах

Самые нелепые автономера на украинских дорогахЛюди любят оригинальничать.

Начальник Главного сервисного центра МВД показал самые безумные номерные знаки украинских водителей. Среди них: "ХТОТАМ", "НЛО", "ВСМЫСЛЕ", передает Хроника.инфо со ссылкой на u-news.com.ua.

Креативность наших водителей безгранична! Например, владелец авто с индивидуальным номерным знаком "КТОТАМ", так и ответил, когда к нему постучали в окно. Для завершенности образа не хватало почтальона Печкина, - написал в своем Фейсбук Владислав Криклий.

По его словам, он привел реальные примеры номерных знаков, которые украинцы заказали за последнее время.

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На сайте сервисного центра МВД можно узнать, как получить индивидуальный номерной знак. Сделать его обещают за месяц. Стоимость услуги – от 300 гривен.

Самые нелепые автономера на украинских дорогах
Самые нелепые автономера на украинских дорогах
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 Теги: автономера, дороги

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Сегодня, 15:21 » Автор: Анна Мартынова
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