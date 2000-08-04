» » Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Раздел: Курьезы  
0

Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива

Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитиваЧудные объявления, способные рассмешить.

Наш народ горазд на выдумку. И это проявляется во всех сферах жизни. Особенно при сочинении объявлений и вывесок. Ведь читая их, невозможно сдержать смех. Всем приятного просмотра, передает Хроника.инфо со ссылкой на novate.

Читайте также: «Кризис кадров» и другие уморительные демотиваторы пятницы

Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: надписи, приколы

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
     195
     0

Похожие новости по теме

Уморительные объявления для любителей искрометного юмора Уморительные объявления для любителей искрометного юмора

Смешные объявления, которые здорово отлично настроение.

«Мусор в урны не бросать» и другие уморительные объявления «Мусор в урны не бросать» и другие уморительные объявления

Невозможно сдержать улыбку.

«Секрет рваных штанов раскрыт» и другие уморительные демотиваторы четверга «Секрет рваных штанов раскрыт» и другие уморительные демотиваторы четверга

Новые шутки для положительного настроя.

«Кризис кадров» и другие уморительные демотиваторы пятницы «Кризис кадров» и другие уморительные демотиваторы пятницы

Свежая порция позитива для пятничного вечера.

«А вдруг кирпич упадет» и другие уморительные демотиваторы для хорошего настроения «А вдруг кирпич упадет» и другие уморительные демотиваторы для хорошего настроения

Смеемся от души!

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх