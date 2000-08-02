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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться

Забавные фотки лошадей, умеющих улыбатьсяУлыбка на все лошадиные зубы.

Лучше, чтобы день проходил с веселой улыбкой, даже если она будет, "как у лошади", передает Хроника.инфо со ссылкой на depo.ua.

Всегда сдержанные и грациозные лошади на самом деле - веселые животные, которые также умеют искренне улыбаться

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Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
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 Теги: лошадь, улыбка

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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