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Раздел: Курьезы  
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«Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом

«Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликомКомментаторы посоветовали женщине лечиться.

В России кандидат в депутаты городской думы Великого Новгорода Татьяна Чернева показала в сети видеотрансляцию прямо из душа, чем разозлила пользователей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.

Претендентка на столь ответственное звание, которая также является и психологом, показала, как можно получить удовольствие в ванной. Ролик она сама же и выложила в сеть.

"Сейчас вы видели небольшой элемент тренинга наслаждений, который в ближайшее время будет представлен вам в "Батарейке". А с вами была я, мокрая Татьяна Чернева", — сказала кандидат, признавшись, что мылась под холодной водой.

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Пользователей это видео разозлило. "Нужно лечить!", "Зачем стране сколько ид*отов!" - пишут они.



«Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
«Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
«Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
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 Теги: Россия, кандидат в депутаты

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Сегодня, 10:34 » Автор: Анна Мартынова
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