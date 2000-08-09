Раздел: Курьезы
«Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
Комментаторы посоветовали женщине лечиться.
В России кандидат в депутаты городской думы Великого Новгорода Татьяна Чернева показала в сети видеотрансляцию прямо из душа, чем разозлила пользователей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Претендентка на столь ответственное звание, которая также является и психологом, показала, как можно получить удовольствие в ванной. Ролик она сама же и выложила в сеть.
"Сейчас вы видели небольшой элемент тренинга наслаждений, который в ближайшее время будет представлен вам в "Батарейке". А с вами была я, мокрая Татьяна Чернева", — сказала кандидат, признавшись, что мылась под холодной водой.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Пользователей это видео разозлило. "Нужно лечить!", "Зачем стране сколько ид*отов!" - пишут они.
В России кандидат в депутаты городской думы Великого Новгорода Татьяна Чернева показала в сети видеотрансляцию прямо из душа, чем разозлила пользователей, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com.
Претендентка на столь ответственное звание, которая также является и психологом, показала, как можно получить удовольствие в ванной. Ролик она сама же и выложила в сеть.
"Сейчас вы видели небольшой элемент тренинга наслаждений, который в ближайшее время будет представлен вам в "Батарейке". А с вами была я, мокрая Татьяна Чернева", — сказала кандидат, признавшись, что мылась под холодной водой.
Читайте также: Сеть покорила оптическая иллюзия на милом фото влюбленной пары
Пользователей это видео разозлило. "Нужно лечить!", "Зачем стране сколько ид*отов!" - пишут они.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
144
0
Также советуем посмотреть
- Сюжет ТСН имеет отчетливо заказной характер
- Умелец в сфере прогиба: Сеть насмешил Путин, «доросший» до Сигала
- «Мокрая Татьяна»: российский кандидат в депутаты насмешила роликом
- Шел пятый год войны
- Порошенко анонсировал расширение масштабов учений Sea Breeze
- Уфологи «разглядели» на Марсе перочинный ножик
- Без траншу МВФ нас чекає дефолт
- На Донбассе произошел бой: есть погибший и раненые
- Забавные фотки лошадей, умеющих улыбаться
- Всемирный день котов: самые смешные фотки пушистиков
- Уморительные надписи для тех, кому не хватает позитива
- В Украине начался прием кандидатов в Антикоррупционный суд
- Изобретения горе-дизайнеров, которых явно покинула муза
- В России предложили отпустить Сенцова
- Смешные комиксы, сюжеты которых близки почти каждому
- Порошенко сделал сыну подарок на кругленькую сумму
- Улыбка гарантирована: отличные анекдоты на среду
- Спикер российского МИД насмешила танцами под «вражескую» музыку
- Игра на «контрабасе» и российский интерес
- Турист арендовал Lamborghini и "заработал" за три часа штрафов на $46 тысяч
- Сестра Сенцова заявила о катастрофическом состоянии брата
- На Донбассе боевики закопали живым российского наемника, - ГУР
- Про цілі реальні і хибні
- Американец увидел "пришельца" на старом фотоснимке
- Стали известны детали захвата университета в Киеве
- Защитник «Новороссии» сел на 20 лет
- Популярный телеведущий развеселил макияжем «под Трампа»
- Репетиция тотального зла
- Самые нелепые автономера на украинских дорогах
- «Депутат» из «ЛНР» приговорен к восьми годам заключения
Оставьте свой комментарий