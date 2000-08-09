Раздел: Курьезы
В США медведь полакомился бананами, оставленными в авто
Он также поспал на месте преступления.
Житель Колорадо получил ценный урок насчет того, что не надо хранить в автомобиле ценные вещи и тем более оставлять там еду. Особенно бананы, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Рано утром, когда мужчина подошел к своему автомобилю, он с ужасом увидел, что внутри него все раскурочено, а на заднем сиденье спокойно спит крупный черный медведь. Мужчина сразу же вызвал полицию.
Для шерифа округа Джефферсона это оказался уже второй случай за неделю, когда медведи залезали в автомобили, привлеченные запахом еды. В данном случае медведя очевидно привлекли спелые бананы. От них в автомобиле потом нашли лишь куски кожуры.
Наевшись, мишка устал и решил заснуть прямо на месте преступления, при этом он каким-то образом закрыл за собой дверь, поэтому с виду автомобиль ничем не выдавал присутствие медведя-хулигана.
Когда полиция прибыла на место, они осторожно привязали к дверце автомобиля леску и потом на расстоянии открыли ее. Медведь понял, что его раскрыли и выскочил из машины, после чего кинулся бежать в ближайший лес.
После полицейским оставалось лишь заснять внутренности автомобиля, где медведь повредил все, что можно было сломать, сжевать, разодрать или съесть.
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Шерифу в конце оставалось лишь еще раз сделать предупреждение о том, чтобы люди не оставляли в автомобилях еду и другие вещи, которые могут привлечь животных.
Житель Колорадо получил ценный урок насчет того, что не надо хранить в автомобиле ценные вещи и тем более оставлять там еду. Особенно бананы, передает Хроника.инфо со ссылкой на zoobusiness.kiev.ua.
Рано утром, когда мужчина подошел к своему автомобилю, он с ужасом увидел, что внутри него все раскурочено, а на заднем сиденье спокойно спит крупный черный медведь. Мужчина сразу же вызвал полицию.
Для шерифа округа Джефферсона это оказался уже второй случай за неделю, когда медведи залезали в автомобили, привлеченные запахом еды. В данном случае медведя очевидно привлекли спелые бананы. От них в автомобиле потом нашли лишь куски кожуры.
Наевшись, мишка устал и решил заснуть прямо на месте преступления, при этом он каким-то образом закрыл за собой дверь, поэтому с виду автомобиль ничем не выдавал присутствие медведя-хулигана.
Когда полиция прибыла на место, они осторожно привязали к дверце автомобиля леску и потом на расстоянии открыли ее. Медведь понял, что его раскрыли и выскочил из машины, после чего кинулся бежать в ближайший лес.
После полицейским оставалось лишь заснять внутренности автомобиля, где медведь повредил все, что можно было сломать, сжевать, разодрать или съесть.
Читайте также: Маленькая коала покорила интернет-пользователей
Шерифу в конце оставалось лишь еще раз сделать предупреждение о том, чтобы люди не оставляли в автомобилях еду и другие вещи, которые могут привлечь животных.
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