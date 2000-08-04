Раздел: Курьезы
Подчиненные заперли офицера в туалете, требуя прибавку
Военнослужащие решили подшутить над ним.
Капитану британской армии грозит наказание за погром в туалете, где его заперли подчиненные. Офицер крепко уснул после обильных возлияний, которые последовали за официальной церемонией. Пока он спал, военнослужащие решили подшутить над ним. Его раздели догола, отнесли в казарменный туалет и заперли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Через шесть часов капитан пробудился и обнаружил, что попал в безвыходную ситуацию. Он принялся колотить по двери и кричать, чтобы его выпустили. Подчиненные ответили, что отопрут туалет только после повышения жалования.
После этого взбешенный и по-прежнему пьяный офицер разбил унитаз, оторвал стальной поручень и принялся громить им туалет. Вскоре в стене образовалась вмятина. Он сосредоточился на ней, продолбил в стене отверстие и выбрался на свободу.
Поскольку правила запрещают употребление алкоголя, ему грозит крупный штраф. Кроме того, возможно, ему придется возместить нанесенный ущерб.
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"Хочется верить, что однажды он увидит смешную сторону произошедшего, — цитирует издание слова источника. — Как минимум он продемонстрировал впечатляющую предприимчивость, применив имевшиеся в его распоряжении средства для решения трудной задачи будучи в состоянии сильного опьянения".
Капитану британской армии грозит наказание за погром в туалете, где его заперли подчиненные. Офицер крепко уснул после обильных возлияний, которые последовали за официальной церемонией. Пока он спал, военнослужащие решили подшутить над ним. Его раздели догола, отнесли в казарменный туалет и заперли, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Через шесть часов капитан пробудился и обнаружил, что попал в безвыходную ситуацию. Он принялся колотить по двери и кричать, чтобы его выпустили. Подчиненные ответили, что отопрут туалет только после повышения жалования.
После этого взбешенный и по-прежнему пьяный офицер разбил унитаз, оторвал стальной поручень и принялся громить им туалет. Вскоре в стене образовалась вмятина. Он сосредоточился на ней, продолбил в стене отверстие и выбрался на свободу.
Поскольку правила запрещают употребление алкоголя, ему грозит крупный штраф. Кроме того, возможно, ему придется возместить нанесенный ущерб.
Читайте также: В России санкциям посвятили смартфон с золотым вентилем
"Хочется верить, что однажды он увидит смешную сторону произошедшего, — цитирует издание слова источника. — Как минимум он продемонстрировал впечатляющую предприимчивость, применив имевшиеся в его распоряжении средства для решения трудной задачи будучи в состоянии сильного опьянения".
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