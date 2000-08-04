Раздел: Курьезы
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Чего только не увидишь.
В XXI веке нас уже трудно чем-то удивить, согласны? Однако мы-то знаем, что уровень абсурда, на который способен этот мир, еще не достиг своего максимума. Иначе чем еще можно объяснить такие вещи, как кофе в Starbucks в стаканах из McDonald’s или карниз, который можно собрать из содержимого обычной пачки углей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы в готовы поспорить, что с такими странными вещами вы еще точно не сталкивались.
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В XXI веке нас уже трудно чем-то удивить, согласны? Однако мы-то знаем, что уровень абсурда, на который способен этот мир, еще не достиг своего максимума. Иначе чем еще можно объяснить такие вещи, как кофе в Starbucks в стаканах из McDonald’s или карниз, который можно собрать из содержимого обычной пачки углей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы в готовы поспорить, что с такими странными вещами вы еще точно не сталкивались.
Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram
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