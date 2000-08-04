» » Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Раздел: Курьезы  
0

Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов

Странные фотки, вызывающие смех и много вопросовЧего только не увидишь.

В XXI веке нас уже трудно чем-то удивить, согласны? Однако мы-то знаем, что уровень абсурда, на который способен этот мир, еще не достиг своего максимума. Иначе чем еще можно объяснить такие вещи, как кофе в Starbucks в стаканах из McDonald’s или карниз, который можно собрать из содержимого обычной пачки углей, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы в готовы поспорить, что с такими странными вещами вы еще точно не сталкивались.

Читайте также: Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: приколы, фото

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
     129
     0

Похожие новости по теме

Забавные фотки, вызывающие много вопросов Забавные фотки, вызывающие много вопросов

Они удивят и вас.

Улетные фотки, вызывающие множество вопросов Улетные фотки, вызывающие множество вопросов

Что-то явно тут не так.

Еж-путешественник стал новой звездой Instagram Еж-путешественник стал новой звездой Instagram

Он - само очарование.

Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram Щенок-путешественник стал новой звездой Instagram

Чихуахуа уже успел повидать мир.

Этот забавный щенок стал новой звездой Сети Этот забавный щенок стал новой звездой Сети

Этот милейший щенок помски по кличке Норман очень популярен.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх