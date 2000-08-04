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Раздел: Курьезы  
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Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах

Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетахЛучше приготовиться к неожиданностям.

В супермаркете обычно мы не ожидаем увидеть курьезную ситуацию. Но кое-кто на такие наткнулся, и даже успел запечатлеть уникальные кадры, передает Хроника.инфо со ссылкой на gazeta.ua.

Поэтому отправляясь за покупками, стоит быть готовым ко всему.

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На забавных фото - люди со странными любимцами, непослушные дети, коты на полках и даже рыба, которая глотает человека. Такие кадры способны зарядить позитивом на весь день.

Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
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 Теги: супермаркет, приколы

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Сегодня, 21:50 » Автор: Анна Мартынова
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