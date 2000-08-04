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Раздел: Курьезы  
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Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями

Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьямиНевеста явно не хотела, чтобы они выделялись.

Говорят, что платье дружки невеста выбирает ей так, чтобы на фоне подруги казаться самой красивой женщиной на празднике. Подружки невесты на этих винтажных фотографиях затмевают саму невесту. Их кричащие наряды в жутких розочках сейчас выглядят нелепо, а ведь когда-то это был самый писк. Подборка платьев, сшитых то ли из занавесок, то ли из обивочной ткани, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
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 Теги: невеста, платье

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Сегодня, 22:50 » Автор: Анна Мартынова
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