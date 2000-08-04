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Раздел: Курьезы  
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Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу

Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицуБорода сильно меняет внешность.

Как правило, принимая решение отрастить бороду, мужчина преследует желание выглядеть более мужественно и брутально. Обычно это, конечно, срабатывает, но далеко не всегда. Забавные фотографии тех, кому борода явно стала лишней, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

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Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
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 Теги: борода, мужчины

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Вчера, 23:50 » Автор: Анна Мартынова
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