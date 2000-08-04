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Раздел: Курьезы  
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Забавные картинки поднимут вам настроение

Забавные картинки поднимут вам настроениеКачественный юмор — это позитивное остроумие, т. е. радостная готовность реагировать позитивно на действия людей и проявления жизни.

Именно поэтому юмор — это реальная возможность изменить мир к лучшему с помощью улыбки, поскольку улыбка дает возможность легко преодолевать препятствия и освобождает от уныния и скуки, передает Хроника.инфо со ссылкой на Zefirka.net.

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Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение
Забавные картинки поднимут вам настроение



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 Теги: юмор, приколы

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Сегодня, 03:14 » Автор: Татьяна Ларина
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Качественный юмор — это позитивное остроумие, т. е. радостная готовность реагировать позитивно на действия людей и проявления жизни.

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