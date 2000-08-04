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Раздел: Курьезы  
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Муравей, пытавшийся ограбить ювелирный магазин, повеселил Сеть

Муравей, пытавшийся ограбить ювелирный магазин, повеселил СетьМуравей пытался украсть бриллианты из итальянского ювелирного магазина

В Итальянской Республике произошел курьезный случай.

В одном из ювелирных магазинов, насекомое пыталось похитить драгоценность. Соответствующее видео опубликовано YouTube, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Журналист.

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В ювелирном магазине произошла дерзкая попытка украсть бриллиант.

Итальянский муравей в течении нескольких минут невозмутимо пытался вынести драгоценный камень.

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 Теги: муравей, ювелирный магазин

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Сегодня, 07:33 » Автор: Татьяна Ларина
     2007
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