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Раздел: Курьезы  
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В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля

В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубляРазница в заголовках насмешила комментаторов.

Падения рубля к доллару и евро на московской бирже из-за сообщения о новых санкциях Соединенных Штатов против Российской Федерации высмеяли в сети, передает Хроника.инфо со ссылкой на obozrevatel.com

В частности, блогер Михаил Голуб обратил внимание на публикации росСМИ с разницей в неделю, в одной из которых сообщалось, что у России исчезли страхи, связанные с внешней средой, а в другой, что рубль пикирует из-за действий США.

"Люблю такое", – пишет украинский блогер в Twitter.

В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля


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"Так, а х**и тут в августе бояться, когда к зиме под 200 доллар будет", – отметил пользователь Сlochard_HD‏.

В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
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 Теги: росСМИ, рубль

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Сегодня, 12:01 » Автор: Анна Мартынова
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