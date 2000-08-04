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Раздел: Курьезы  
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Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем

Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем Видео сняли в Кирилловке.

В Кирилловке Запорожской области парень не прошел фейс-контроль в ночной клуб, однако это его не расстроило, и он устроил танцы перед входом. Молодой человек был босой и одет в одни шорты, передает Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.

«Провели сеанс экзорцизма!» - подписали видео с «ритуальными» движениями на странице its_zp в Instagram.

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В комментариях пользователи уточнили, что раздетый по пояс парень веселился возле заведения под названием «Техас».

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 Теги: танец, пьяный

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Сегодня, 13:31 » Автор: Анна Мартынова
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