Раздел: Курьезы
Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
Видео сняли в Кирилловке.
В Кирилловке Запорожской области парень не прошел фейс-контроль в ночной клуб, однако это его не расстроило, и он устроил танцы перед входом. Молодой человек был босой и одет в одни шорты, передает Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.
«Провели сеанс экзорцизма!» - подписали видео с «ритуальными» движениями на странице its_zp в Instagram.
Читайте также: Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
В комментариях пользователи уточнили, что раздетый по пояс парень веселился возле заведения под названием «Техас».
В Кирилловке Запорожской области парень не прошел фейс-контроль в ночной клуб, однако это его не расстроило, и он устроил танцы перед входом. Молодой человек был босой и одет в одни шорты, передает Хроника.инфо со ссылкой на укроп.org.
«Провели сеанс экзорцизма!» - подписали видео с «ритуальными» движениями на странице its_zp в Instagram.
Читайте также: Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
В комментариях пользователи уточнили, что раздетый по пояс парень веселился возле заведения под названием «Техас».
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
405
0
Также советуем посмотреть
- В Сети появился первый снимок новой украинской гаубицы
- Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
- Росія щомісяця проводить ротацію на Донбасі
- Сеть в восторге от крокодила, обожающего водные процедуры
- Почему жители Грузии не ненавидят россиян
- В Сети высмеяли реакцию росСМИ на падение рубля
- Американские санкции: предварительные «ласки»
- Поймали на горячем: муравей «ограбил» ювелирный магазин
- На территорию Донбасса из РФ въехала колонна грузовиков, - ОБСЕ
- Паук заставил американку бегать по парку без одежды
- В войне России и Грузии ведущим был этнический аспект
- Моральный компас президента
- Смех да и только: в США коровы помогли задержать преступницу
- Какие санкции больнее всего ударят по России
- На Донбассе в результате боевых действий погиб военный
- Ляшко "засветился" на детском аттракционе в Николаеве
- Муравей, пытавшийся ограбить ювелирный магазин, повеселил Сеть
- Забавные картинки поднимут вам настроение
- Забавные фотки мужчин, которым борода явно не к лицу
- Прикольные фотки подружек невесты, которым не повезло с платьями
- Смешные ситуации, которые могут произойти лишь в супермаркетах
- Порошенко решил убрать Черноморский флот с украинской территории
- Строительные фейлы от горе-ремонтников
- Маккейн поприветствовал новые санкции против России
- Странные фотки, вызывающие смех и много вопросов
- Уморительные ситуации, которые могли произойти лишь на работе
- Новый флешмоб: девушки придумали забавный способ оставить парней без зарплаты
- Нелепая велодорожка в Германии вызвала бурю насмешек
- У Сенцова произошел третий кризис голодовки, - адвокат
- Подчиненные заперли офицера в туалете, требуя прибавку
Оставьте свой комментарий