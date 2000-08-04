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Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев

Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяевНевозможно не улыбаться.

Не зря говорят, что домашние животные со временем становятся похожи на своих хозяев (ну или наоборот, поди разбери!). Иногда наши любимцы будто снимают с себя «животный» камуфляж и начинают демонстрировать свои «человеческие» повадки - только успевай с фотоаппартом ловить эти веселые моменты, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы отобрали несколько забавных снимков, на которых животные стали слишком похожи на людей, отчего вызвали улыбки вперемешку с подозрительными взглядами.

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Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
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 Теги: питомцы, приколы

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Сегодня, 19:50 » Автор: Анна Мартынова
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