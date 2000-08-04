Раздел: Курьезы
Смешные фотки домашних питомцев, копирующих своих хозяев
Невозможно не улыбаться.
Не зря говорят, что домашние животные со временем становятся похожи на своих хозяев (ну или наоборот, поди разбери!). Иногда наши любимцы будто снимают с себя «животный» камуфляж и начинают демонстрировать свои «человеческие» повадки - только успевай с фотоаппартом ловить эти веселые моменты, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы отобрали несколько забавных снимков, на которых животные стали слишком похожи на людей, отчего вызвали улыбки вперемешку с подозрительными взглядами.
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Не зря говорят, что домашние животные со временем становятся похожи на своих хозяев (ну или наоборот, поди разбери!). Иногда наши любимцы будто снимают с себя «животный» камуфляж и начинают демонстрировать свои «человеческие» повадки - только успевай с фотоаппартом ловить эти веселые моменты, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.
Мы отобрали несколько забавных снимков, на которых животные стали слишком похожи на людей, отчего вызвали улыбки вперемешку с подозрительными взглядами.
Читайте также: Казантип отдыхает: пьяный парень насмешил нелепым танцем
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