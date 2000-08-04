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Раздел: Курьезы  
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Забавные проблемы современной молодежи

Забавные проблемы современной молодежиУ каждого свои невзгоды.

Пользователей твиттера увлекло новое обсуждение: они рассказывают о проблемах миллениалов, как серьезных, так и пустяковых. Кто-то сетует на тяжести взрослой жизни с кредитами и поисками работы, а кто-то шутит на тему вейпов и крафтового пива, передает Хроника.инфо со ссылкой на АДМЕ.

Мы выбрали несколько твитов о насущных проблемах, которые наверняка знакомы многим миллениалам. Взгляните, может, кто-то успел выразить и ваше мнение?

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Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
Забавные проблемы современной молодежи
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 Теги: молодежь, проблемы

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Сегодня, 20:50 » Автор: Анна Мартынова
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