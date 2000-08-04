Раздел: Курьезы
Смешные комиксы для тех, кто умеет веселиться
Пять минут отличного настроения.
Позитивная подборка комиксов обо всем на свете. Главной отличительной чертой комиксов является то, что ты никогда не знаешь, что тебя ждёт на последней картинке, поэтому они всегда интересны. А если комиксы ещё и смешные, то это явный секрет успеха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
Позитивная подборка комиксов обо всем на свете. Главной отличительной чертой комиксов является то, что ты никогда не знаешь, что тебя ждёт на последней картинке, поэтому они всегда интересны. А если комиксы ещё и смешные, то это явный секрет успеха, передает Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Читайте также: Питомцы-хулиганы, способные довести хозяина до истерики
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