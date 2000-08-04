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Раздел: Курьезы  
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Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолета

Баскетболист умудрился закинуть мяч в кольцо с самолетаТрюк с броском из самолета.

Американский баскетболист Булл Буллард выполнил трюк с броском из самолета, передает Зроника.инфо со ссылкой на ictv.ua

Видео на своем YouTube-канале выложила баскетбольная команда Гарлем Глобтроттерс.

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Баскетбольное кольцо было установлено на взлетной полосе. Булларду удалось поразить цель, находясь в кабине самолета, который пролетал над баскетбольным кольцом со скоростью почти 110 км/ч.


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 Теги: самолет, баскетбол

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Сегодня, 16:44 » Автор: Анна Мартынова
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