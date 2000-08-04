» » В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
Раздел: Курьезы  
0

В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма

В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов КрымаЛайнер уже стал предметом насмешек.

В сети высмеяли неудачную швартовку лайнера "Князь Владимир" к берегам аннексированной Россией Ялты (Крым) в четверг, 9 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Об этом в Twitter написал блогер под ником RoksolanaToday&Крым, публикуя соответствующее видео.

"Вчера в Ялте был шторм, цунами, смерч, град, оползень, извержение вулкана и землетрясение! И потому смелый князь не мог впихнуться в порт бывшего города круизных лайнеров, туризма и праздника", - саркастически пошутила она.

В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма


Читайте также: Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть

"Ахахах))) А рейс на Севастополь таки отменили у этой лохани. Из Ялты сразу в Сочи пойдет. Думаю, там и останется. Но с какой радостью пропагандонша объявила, что судно ТАКИ ПРИЧАЛИЛО в порт Ялты. *апец, до оккупации сотни лайнеров были - НОРМАЛЬНЫХ!!!", "Не "княжеское" дело, заходить в порт… пора подумать, чтобы порт причаливал к "князю", "Когда этот "князь" еще был израильским Роял Ирис и бороздил просторы Средиземного моря, команда - от капитана до уборщицы - была УКРАИНСКАЯ!!! И в любые гавани, чему я лично был свидетель, заходил на "ура", - пишут в комментариях.

В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Крым, лайнер

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:07 » Автор: Анна Мартынова
     419
     0

Похожие новости по теме

Соцсети потешаются над очередным провалом российского лайнера Соцсети потешаются над очередным провалом российского лайнера

Комментаторы предположили, что все дело в названии лайнера.

Сеть насмешил пасхальный «ассортимент» в магазинах Ялты Сеть насмешил пасхальный «ассортимент» в магазинах Ялты

Борщ предлагают есть со сдобой.

"Отдых по-богатому": фото из оккупированной Ялты "взорвало" Сеть

В сети смеются над бархатным сезоном в Крыму.

"Плавание в старой калоше": в сети хохочут на российским круизным лайнером

В сети высмеяли скандальный российский теплоход "Князь Владимир".

В Сети смеются над ЧП с круизным лайнером у берегов Крыма В Сети смеются над ЧП с круизным лайнером у берегов Крыма

Лайнер резко сменил пункт назначения с Ялты на Севастополь.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх