Раздел: Курьезы
В Сети высмеяли «приключения» российского лайнера у берегов Крыма
Лайнер уже стал предметом насмешек.
В сети высмеяли неудачную швартовку лайнера "Князь Владимир" к берегам аннексированной Россией Ялты (Крым) в четверг, 9 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом в Twitter написал блогер под ником RoksolanaToday&Крым, публикуя соответствующее видео.
"Вчера в Ялте был шторм, цунами, смерч, град, оползень, извержение вулкана и землетрясение! И потому смелый князь не мог впихнуться в порт бывшего города круизных лайнеров, туризма и праздника", - саркастически пошутила она.
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"Ахахах))) А рейс на Севастополь таки отменили у этой лохани. Из Ялты сразу в Сочи пойдет. Думаю, там и останется. Но с какой радостью пропагандонша объявила, что судно ТАКИ ПРИЧАЛИЛО в порт Ялты. *апец, до оккупации сотни лайнеров были - НОРМАЛЬНЫХ!!!", "Не "княжеское" дело, заходить в порт… пора подумать, чтобы порт причаливал к "князю", "Когда этот "князь" еще был израильским Роял Ирис и бороздил просторы Средиземного моря, команда - от капитана до уборщицы - была УКРАИНСКАЯ!!! И в любые гавани, чему я лично был свидетель, заходил на "ура", - пишут в комментариях.
В сети высмеяли неудачную швартовку лайнера "Князь Владимир" к берегам аннексированной Россией Ялты (Крым) в четверг, 9 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом в Twitter написал блогер под ником RoksolanaToday&Крым, публикуя соответствующее видео.
"Вчера в Ялте был шторм, цунами, смерч, град, оползень, извержение вулкана и землетрясение! И потому смелый князь не мог впихнуться в порт бывшего города круизных лайнеров, туризма и праздника", - саркастически пошутила она.
Читайте также: Патриотические фото из оккупированного Донецка "взорвали" Сеть
"Ахахах))) А рейс на Севастополь таки отменили у этой лохани. Из Ялты сразу в Сочи пойдет. Думаю, там и останется. Но с какой радостью пропагандонша объявила, что судно ТАКИ ПРИЧАЛИЛО в порт Ялты. *апец, до оккупации сотни лайнеров были - НОРМАЛЬНЫХ!!!", "Не "княжеское" дело, заходить в порт… пора подумать, чтобы порт причаливал к "князю", "Когда этот "князь" еще был израильским Роял Ирис и бороздил просторы Средиземного моря, команда - от капитана до уборщицы - была УКРАИНСКАЯ!!! И в любые гавани, чему я лично был свидетель, заходил на "ура", - пишут в комментариях.
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